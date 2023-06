Soome suusaliit on rahahädas. Laagrite jaoks pole finantsi, tipud jooksevad laiali

Soome koondis pigi augusti lõpus kogunema kolmeks nädalaks laagrisse Itaalia linna Passo Lavaze, kuid rahaprobleemide tõttu on nad seal nädala võrra vähem. Järgmine ühine laager on neil oktoobris, kuid need ongi põhjanaabrite koondise ainsad ühised kogunemised.

„Enne MM-i teeme ilmselt kodumaal Rukal lühikese lumelaagri, kus põhieesmärk on suuskade ja uute fluorivabade määrete testimine,“ ütles koondise peatreener Teemu Pasanen.

Soome leht Iltalehti tõdes, et koondis seis on erakordselt hapu. Pasanen oleks reaalselt soovinud hooaja eel teha viis treeninglaagrit, mis oleksid toimunud mais, juunis, augustis, septembris ja oktoobris. Kuid rahamurede tõttu on graafik märgatavalt hõredam. „Nädal tagasi muudeti rahapuudusele viidates laagrite programmi. Loomulikult on see kurb, kui sa ei saa oma plaane ellu viia,“ lisas Pasanen.

Põhjanaabrite suurim täht Iivo Niskanen tegi suusaliidu tegevuse, või täpsemalt tegevusetuse, kohta omad järeldused, ja ta treenib koondisest eraldi. Sarnase sammu võttis ette nende tulevikulootus Eveliina Piippo, väidetavalt kaalub seda ka Kerttu Niskanen.

„Mul pole sellist infot, et Kerttu jääks koondiste tegemistest kõrvale. Mulle teadaolevalt ta tuleb laagritesse,“ kommenteeris Pasanen sahinaid.

Sealjuures ka peatreeneri lepingu jätkamine oli lahtine. Ühest küljest tunnistab Pasanen ise, et ta teeniks oma IT-haridusega tööle minnes oluliselt rohkem. „Kuid tunnen, et asjad on pooleli ja ma pole endast kõike andnud. Minu suurim kirg on treeneritöö ja sportlaste aitamine,“ rääkis ta.