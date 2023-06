Prantsusmaa meedia: Kylian Mbappé lahkub PSG-st

L'Equipe'i ajakirjaniku sõnul on nad näinud koopiat kirjast, milles Mpabbé teatas, et lahkub lepingu lõppemisel klubist. Prantsusmaa koondise ründaja leping saab läbi 2024. aasta juunis, mille järel ta lahkuks klubist vabaagendina. Kui PSG soovib mehe teha rahaks, siis peaksid nad temast vabanema sel suvel.

L'Equipe väidab, et nad said kirja koopia enne selle klubile saatmist. Mbappé ega PSG esindajad ei soovinud asja kommenteerida. Teisalt poleks 24-aastase ründaja lahkumine suur šokk, sest juba eelneval suvel pandi teda paari Real Madridiga. Kuid toona lõid PSG Katarist pärit omanikud mehe rahapakiga uimaseks.

Mbappe lahkumine oleks PSG-le järjekordne valus hoop, sest hiljuti jäid nad ilma USA liigasse kolinud Lionel Messist. Liiatigi on Mbappe parim mängijaiga alles ees ning ta on sündinud Pariisi külje all. PSG ja Mbappe on üheskoos võitnud viis Prantsusmaa liiga tiitlit, ent täistabamust meistrite liigas neil veel pole. Ründaja on seni PSG särgis löönud 260-s matšis lausa 212 väravat.