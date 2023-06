VIDEO | Denver Nuggets võitis klubi ajaloo esimese NBA tiitli! Jokic: töö on tehtud, saame koju minna

„See oli kole mäng, sest meil visked ei tabanud. Kuid lõpuks saime aru, et kuidas neid kaitses takistada. Nad skoorisid 89 punkti ja see tõi täna meile võidu,“ võttis kohtumise järel matši kokku Nikola Jokic, kellelt uuriti, et mis tunne on olla NBA tšempion. „Hea. Hea. Töö on tehtud, saame nüüd koju minna.“

Ka Denveri peatreener Michael Malone leidis, et edu taga oli higi valamine. „Raske töö, ohverdused, pühendumus kulmineerus meistritiitliga. Kuid mul on teile kõigile uudised. Me pole ühe tiitliga rahul, sest me tahame rohkem. Me tahame rohkem!“ kinnitas Malone peale 4 : 1 lõppenud seeriat.