VIDEO | Pekingit väisav Lionel Messi sattus politsei huviorbiiti. „Kas Taiwan polegi Hiina?“

35-aastane Messi reisis Hiina, et valmistuda sõpruskohtumiseks Austraaliaga, mis leiab aset 15. juunil Pekingis. Lennujaama saabudes seisis ta aga silmitsi piiriametnike ning politseiga, kes polnud tema passiga sugugi rahul.

Hiina meedia teatel tekkis probleem, sest Messi võttis Argentina passi asemel kaasa hoopis Hispaania passi. Daily Mail kirjutab, et Messi kasutas Hispaania passi, kuna arvas, et Taiwan on osa Hiinast ning väidetavalt kuuldi teda küsimas piiriametnikelt: „Kas Taiwan polegi Hiina?“