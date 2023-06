VIDEO | Brent Lepistu naasis Levadiasse

Lepistu mängis Levadia särgis aastatel 2019 kuni 2022, kuid seda aastat alustas ta Rumeenia kõrgliigaklubis CS Mioveni. Sel nädalala teatas Eesti meeskond, et kadunud poeg jõudis koju tagasi.

Brent Lepistu sõnul on tal hea meel Levadia naasta. „Olen tagasi, et aidata meeskonda püstitatud eesmärkide saavutamisel. Olen meeskonna tegemistega hoidnud end vahepeal kursis ning soovin oma kvaliteedi ja kogemustega meeskonda täiendada. Usun, et oleme koos veel ühtsemad ning tugevamad. Vamos Levadia!“ lausus ta pressiteates.