Joonas Tamm jääb isiklikel põhjustel koondisest eemale

Koondise peatreener Thomas Häberli rääkis, et on Tammega pidevas suhtluses ja valmis teda võimalusel koosseisu liitma. „Olen Joonase pühendumises kindel. Praegune olukord on lihtsalt keeruline, sest ta on läbirääkimistes uue klubiga ja tippspordist tulenev risk on väga suur. Joonasel on ka kerge vigastus, millega ta võiks küll tavaolukorras mängida,“ rääkis Häberli.