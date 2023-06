Tartu suusamaratoni saab uuel aastal läbida vabatehnikas

Korraldajate eesmärk on pakkuda osalemise võimalust ka neile suusasõpradele, kes on varem jäänud Tartu Maratonil kaasaelaja rolli. Samuti soovitakse muuta seni kahele nädalavahetusele jaotunud programm kompaktsemaks. Seni vaid lastesõitudele kuulunud laupäevale lisandub kolm uut 31 km sõitu maratoni originaalrajal, stardiga Arulas ja finišiga Elvas, vahendab suurvõistluse korraldajad pressiteates.

Tartu Maratoni vabatehnikasõit. Esmakordselt on võimalus Tartu Maraton läbida vabas ehk rahvakeeli uisutehnikas. Osalejaid ootavad rajal traditsioonilised teeninduspunktid mustikasupiga, finišis medal, kuum supp ja saun nagu kõikidel põhipäeval osalejatel. Kirja läheb Tartu Maratoni osaluskord ning kõik on võitjad, sest võistlemisele rõhku ei panda. Suusatame suusatamise pärast!

Tartu Maraton Vintage. Tähistamaks legendaarse suusasõidu juubelit, on korraldajad programmi lisanud 2019. aastal algatatud retrosõidu Tartu Maraton Vintage. Et sõit oleks lõbusam ja jõukohasem, on sellel korral distantsiks 31 km. Oodatud on kõik eelmisest sajandist pärit suusavarustusega tegelased. Naised saunas teadsid rääkida, et muusik Silver Sepp koos ürituse peakorraldaja Indrek Kelguga langetavat metsas juba palki, et isetehtud puusuuskadega starti asuda. Saame näha.