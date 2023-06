Müncheni Bayernit hakkab juhendama legendaarne Hispaania korvpallitreener

Bayern teatas täna avalikult, et nende uus loots on Pablo Laso, kelle löödi käed kaheks aastaks. Laso eelmisel hooajal ühtegi meeskonda ei juhendanud, sest 2022. aasta Hispaania liiga finaalseeria ajal tabasid meest tervisemured ja ta võttis aja maha.

„Teise riiki minek on minu jaoks suur samm, sest seni olen töötanud vaid Hispaanias. See on ühtlasi ka suur väljakutse. Kuid mul on rõõm olla osa sellest suurepärasest klubist,“ rääkis 55-aastane juhendaja Bayerni pressiteenistuse vahendusel.