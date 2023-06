Prantsusmaa ralliässa karm tagasiside: selle autoga on võimatu kiirelt sõita

Paberil on Rosseli seis hea, sest Sardiinia rallil WRC2 arvestuses saadud neljanda kohaga kasvatas ta Škoda meeste ees edu. 28-aastasel prantslasel on koos 77 punkti, Oliver Solberg jääb temast maha 13 ja Gus Greensmith 15 silmaga.

Reaalsuses pole Rossel autoga aga sugugi rahul, sest tema meelest pole Citroen C3 Rally2 autol kruusal jõudlust. „Muidugi sain häid punkte, aga mul polnud kiirust ega enesekindlust. Peame oma autot täiustama, sest kui me kruusal lahendusi ei leia, on meistritiitli eest võitlemine võimatu,“ osutas Rossel ralli MM-sarja kodulehel.

WRC2 klassis saab iga piloot sõita seitse punktisõitu, millest lõpparvetusse lähevad kuue parima ralli tulemused. Rosseli sõnul oli auto hädine ka Portugalis.

„Kui pidamine on kuivades oludes halb, siis on masinaga võimatu sõita. Kui on märjad olud, siis pole absoluutselt pidamist ja sõidan justkui jääl. Sellises olukorras ei saa gaasi vajutada. Kui sõidaksin normaalselt, siis oleksin kohe teelt väljas,“ tõdes ta.

Rosseli sõnul vajab uuendamist eelkõige auto geomeetria. „Usun, et asi on selles, sest tänavu on meil uue seguga kõvad rehvid. Eelmisel aastal seda mure polnud. Ma ei saa rehve normaalselt kasutada. Pidamist pole, ma ei saa autoga mängida ja ajad on seetõttu kesised,“ võttis Rossel seisud kokku.

Sarnaselt paljudele teistele WRC2 ässadele jätab ka prantslane jaaninädalal toimuva Safari ralli vahele. Taas on ta stardis Rally Estonial, kuid tõenäoliselt ei sõida ta meie teedel üldarvestuse punktidele.