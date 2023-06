Eesti korvpallinoored võitsid Balti matšil kõik kolm kohtumist, Läti alistus kolmandal lisaajal

Nõmm sõnul läks esimene kohtumine sisseelamiseks, sest tegu on siiski koondisemänguga ja publikut on veidi rohkem. „Laupäeval oli Läti vastu kõva triller, aga see näitas, et selles satsis sisu on. Täna oli juba kolmanda päeva väsimus - turniiri kõige kehvem mäng. Aga kuna vastas olid aasta nooremad poisid, siis suutsime nad ära kägistada. Peamine eesmärk on Itaalia (turniir) ja loodame, et need, kes on veidi haiged ja vigased, saavad terveks ning saame täiskoosseisus minna,“ pööras ta tähelepanu hullumeelsele laupäevasele matšile.