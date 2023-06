VIDEO | Eesti parim külgvankriga sõitja: näpud surid sõidu käigus ära, nii on keeruline võidelda

„Raske on rahule jääda. Hooaja alguses sai enda peas ja enda toetajatele midagi muud välja lubatud. Kuid vigastus- ja sõidupaus on teinud oma töö. Midagi meil püüda polnud, võib-olla kaks venda olid silmapiiril, kellest me tavaliselt jagu saame. Täna polnud seda lisaenergiat võtta ja sõit muutus loksumiseks,“ võttis Gordejev nädalavahetuse kokku.