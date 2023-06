Võimsa arenguhüppe teinud Pippi Lotta Enok: olen õnnelik, et suutsin ennast ületada

Pippi Lotta Enok parandas USA üliõpilaste meistrivõistlustel seitsmevõistluse isikliku rekordit koguni 383 punktiga, saades seitsme alaga kokku 6165 punkti. Eesti kõige aegade edetabelis tõusis ta neljandale kohale, maailma hooaja edetabelis annab see punktisumma 17. positsiooni. Kolm kuud tagasi rääkis Enok Eesti Päevalehele, et MM-ile pääsemine ei pole tema selle suve eesmärk, fookus on hoopis U23 EM-il. „MM-i osas pole ma oma mõtteid veel muutnud,“ sõnas ta pärast võimast arenguhüpet tähistavat võistlust.