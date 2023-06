Karolina Kibbermann: enesetunde mõõdikust, klapist ründajatega ja kaaslaste arengust

Laupäeval alistas Eesti viimases Hõbeliiga kodumängus 3:0 Põhja-Makedoonia ja kindlustas nelja võiduga ka alagrupist edasipääsu finaalturniirile, mis toimub 24.-25. juunil Austrias Grazis.

Veenvale võidule vaatamata tõdes Kibbermann, et mängupilt oli ideaalsest kaugel. „Pikki rallisid ja ilusaid pallivahetusi oli küll ja veel, mis nii rahvale kui meile endale emotsioone pakkus. Aga jah, meil oli sel nädalal üsna raske trennitsükkel ja need numbrid, mida me igal õhtul oma enesetunde kohta saadame treeneritele, olid ka vastavad. Jõusaalis oleme korralikult rassinud ja ka viimane reis oli 13 tundi pikk, eks see jättis oma jälje. Pärast reisi saime küll vaba päeva, aga see kulus pea täielikult magamisele,“ kirjeldas Kibbermann võrkpalluri elu igapäeva.

Sidemängija ütles, et nelja mänguga on klapp ründajatega aina paremaks muutumas. „Kindlasti on edasiminek olnud naiskondlikult. Kuigi ajanappuse tõttu on trennid rasked ja pigem mängulised ning tehnikat liiga palju lihvida pole saanud, siis treener leiab ikka mingi aja ka selleks eraldi, et pallide trajektoore jms sättida. Oleme kindlasti Melissaga (teine sidemängija Melissa Varlõgina-toim) edusamme teinud ja iga trenni alguses töötame eraldi selle nimel, et tõsted oleksid täpsed ja võimalikult stabiilselt ühtemoodi, et ründajad saaksid oma löögikõrgused ja pealetulekud paika sättida. Ise tunnen küll, et oleme klapi paremaks saanud, ei saa nuriseda,“ rääkis mängija.