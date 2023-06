Vägev! Djokovic võitis kolmandat korda Prantsusmaa lahtised ning kerkis ajaloo edukaimaks meestennisistiks

Djokovic jäi avasetis kiire murde tõttu 1 : 4 kaotusseisu, kuid seitsmendas geimis loovutas ka norralane oma pallingu, mis viis seti kiiresse lõppmängu. Tie-break'is teenis Ruud aga kõigest ühe punkti ning Djokovic võitis seti 7:6.

Serblase hea hoog jätkus ka teise seti alguses ja ta murdis kohe esimesel katsel Ruudi servi. Pärast seda õnnestus mõlemal mehel oma pallinguid hoida ning Djokovic lõi lõpuks seti 6:3 lukku.

Kolmas sett kulges tasavägiselt kuni 5 : 5 seisuni, mil Djokovic murdis esmalt vastase servi nulliga ning kindlustas seejärel oma karjääri kolmanda Prantsusmaa lahtiste meistritiitli.

Kohtumise statistika:

36-aastase Djokovici jaoks oli ühtlasi tegemist karjääri 23. suure slämmi tiitliga, millest enamat pole suutnud ükski mees. Talle järgnevad Rafael Nadal ja Roger Federer, kes on võitnud vastavalt 22 ja 20 slämmiturniiri.

„Pole mingi juhus, et ma oma 23. tiitli siin võitsin, sest see on olnud alati kõige keerulisem koht, kus võita,“ alustas Djokovic oma võidukõnet prantsuse keeles. „Otsin endiselt prantsuse keele õpetajat, siiani pole teda veel leida õnnestunud.“

„Iga mängija unistab suure slämmi turniiri võitmisest. Mul on olnud aga lausa sedavõrd palju õnne, et 23 korda võita. See on uskumatu, uskumatu tunne,“ lisas Djokovic, kes tuleval nädalal kerkib maailma edetabelis taaskord esimeseks.

„Aga tunnen, et olen suutnud ise oma saatust muuta. Proovisin oma elus kõiki asju visualiseerida ja mitte ainult unistada, vaid neid asju ka iga oma keharakuga tunda. Tahan kõigile noortele saata sõnumi, et elage olevikus ja ärge muretsega mineviku pärast. Tulevik on paratamatus, aga kui tahate paremat tulevikku, siis võtke asjad enda kätte ja muutke seda,“ jagas Djokovic kõne lõpus noortele õpetussõnu ning tänas jalgpallureid Olivier Giroud', Zlatan Ibrahimovici ja Kylian Mbappet, et nad finaali vaatamas käisid.