VIDEOD | USA-s elav Kevin Saar kaitses Eestis edukalt tiitlit: no see on ikka vägev!

Saar treenib ja võistleb praegu USA-s ning sel aastal pole ta veel Eestisse võistlema jõudnudki. „No see on ikka vägev. See on miski, millest olen algusest peale unistanud ja nüüd seal olla on ülipõnev. Mitte ainult sõitmine, kuid kogu elu ja olu,“ selgitas Saar. Siiski tunnistas ta, et hea on olla kodus tagasi.