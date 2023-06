Saagi hiline värav lõpetas Paide võidupõua: asjad lähevad isegi paremini kui ma eeldasin

Viiemängulise võiduta seeria lõpetanud Paide kerkis tabelis 19 punktiga kuuendale kohale. Harju on üheksa punktiga viimasel ehk kümnendal tabelireal.

„Tunne on hea, võit tuli väga organiseeritud vastase vastu. Me ootasime sellist mängu ja olen väga õnnelik, et lahkume siit võiduga,“ rääkis Stojkovic ETV2 otseülekandes.