Guardiola: see tiitel on klubile tohutu kergendus; Inzaghi: me väärisime enamat

'See on võimatu. See võistlus on justkui mündi viskamine. Sel aastal oli see otsekui tähtedesse kirjutatud. See hooaeg kuulub meile,“ sõnas õnnelik Guardiola oma kolmanda Meistrite liiga triumfi järel. FC Barcelonaga võitis ta ihaldatud tiitli aastatel 2009 ja 2011.

City peatreener tegi kummarduse ka klubi omanikule, šeik Mansour bin Zayed al Nahyanile.

„Üks peamisi põhjusi, miks meist sai see, kes me oleme, on see, et Abu Dhabi inimesed võtsid klubi üle,“ tunnustas Guardiola juhtkonda.

„Klubile on selle tiitli võitmine suur kergendus. Kogu maailm ütles, et kui me seda ei võida, ei saa me täiuslikuks, sellest ei piisa. Inimesed ootavad, et ma võidaks kuldse kolmiku igal hooajal. Ma olen hea, aga mitte nii hea,“ lisas hispaanlane, kes viis City tänavu ka Inglise meistriks ja karikavõitjaks.

Interi juhendaja Simone Inzaghi ütles, et neil pole põhjust pead norgu lasta, sest mängijad andsid väärilise lahigu.

„Õnnitlesin mängijaid. Nad olid suurepärased, tegid suurepärase mängu. Kaotasime finaali, mida tahtsime iga hinna eest võita, aga nad peavad olema uhked,“ lausus Inzaghi.

„Ma ei vahetaks neid mängijaid kellegi vastu ja täna nägi kogu maailm, miks. Me jäime väga tugeva meeskonna vastu napilt alla. Kaotus on spordis halvim. Samas peavad mängijad hooaja ja finaalis tehtud esituse üle uhked olema. Ma ikka mõtlen, kuidas see on võimalik, et me lõpus väravat ei löönud. Väärisime selgelt enamat,“ lisas itaallane.

City võiduvärava lõi Istanbulis peetud finaalis Rodri 68. minutil.