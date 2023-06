KOGU TÕDE MÄNGUST | Naftadollarid tõid lõpuks ihaldatud tiitli ja Pep Guardiolale vabanemise

2008. aastal muutus Manchester City jalgpalliklubi igapäevaelu. Abu Dhabist pärit rikkurid otsustasid oma rahad paigutada just sellesse vutitiimi. Klubi omanikuks sai Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. 1936/37 ja 1967/68 Inglismaa meistriks kroonitud klubi võitis uute omanike all tiimi ajaloo kolmanda riigi meistritiitli 2011/12. Seejärel on Premier League’i trofee võidetud veel kuuel korral. Kõige ihaldusväärsem karikas oli aga puudu. Nüüd on ka see käes.