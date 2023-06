DELFI VIDEO | Naiskonna kapten Liis Kullerkann: neli võitu neljast, see on suur asi

Kuna alagrupikaaslane Austria sai samal ajal jagu Lätist, tähendas see, et Eesti naiskonnal on 24. - 25. juunini Austrias toimuval Final Fouril koht tagatud.

„Tänast mängupilti ütleksin, et kindlasti on, mida parandada enne järgmisi mänge. Üldmulje on kindlasti positiivne: neli võitu neljast, see on suur asi,“ rääkis Delfi intervjuus naiskonna kapten, Eesti kasuks 10 punkti toonud diagonaalründaja Liis Kullerkann. „Üritame samal lainel jätkata.“