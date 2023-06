Enar Jääger Meistrite liiga finaali eel: öösel on kuulda inglaste laulu ja päeval teevad möllu itaallased

Jääger viibib finaali ajal Istanbulis, kuhu eestlane saabus juba kolmapäeva õhtul. Tänast Meistrite liiga finaali Milano Interi ja Manchester City vahel jälgib eestlane mõistagi staadionilt.

„Tulime siia kolmapäeva õhtul. Alguses oli tänavatel näha rohkem inglasi, kuid täna on fänne pigem võrdselt nii Interil kui ka Cityl. Öösel on kuulda Inglismaa fännide laulu ja päeval teevad itaallased tänaval kõva lärmi. Eks see suurem möll läheb lahti õhtul enne mängu,“ rääkis Jääger Delfi sporditoimetusele.

Finaali eel peetakse suurfavoriidiks Manchester Cityt, kes on jahtimas ajaloolist kolmikut. Norra ründestaar Erling Braut Haaland on olnud tänavusel hooajal fenomenaalne. Kuid ka Milano Interi ründearsenal ja koosseis on staaridest pungil ning väiksemagi alahindamise korral võib Inglismaa klubi jääda taaskord ihaldatud tiitlita.

„Ma arvan, et mäng tuleb lahtine ja paljude võimalustega,“ spekuleeris Jääger. „Pigem on Manchester City see, kes hakkab mängu kontrollima. Ma loodan, et tulemus ei jää 0 : 0.“

Jäägeri enda poolehoid kuulub tänases finaalis Milano klubile.

„Pigem hoian pöialt Interile! Mind on alati Itaalia klubid sümpatiseerinud. Keegi ei oodanud, et nad pääsevad finaali,“ lisas eestlane.