VIDEO | Neutraalseks kuulutatud ja MMile lubatud Venemaa sportlased toetavad sõda

Tänavu mai lõpus ja juuni alguses Aserbaidžaani pealinnas Bakuus toimunud taekwondo maailmameistrivõistlustele lubati ka need Venemaa sportlased, kes ei toeta Venemaa algatatud sõda Ukrainas.

Ukraina spordikanal UkrSportBase avaldas aga pärast MMi video, milles teatatakse, et kaheksa Venemaa sportlast ja üks Venemaa treener toetavad sõda. Videos on välja toodud maailmameistrivõistlustel medali võitnud Kristina Adebaio, Tatjana Minina ja Polina Khani nimed.

Kõik nimetatud sportlased on märkinud meeldivaks mitu sotsiaalmeedia postitust, mis toetasid Venemaa armeed ja sõda.

„Paljudele neist meeldisid Venemaa taekwondo rahvuskoondise treeneri Bolat Iztudinovi sõjameelsed postitused. Iztudinov kordas seal Venemaa propagandat, toetades sõda ja Putinit,“ vahendab portaal Inside The Games Ukraina spordikanalis avaldatud videot.

Rahvusvaheline Taekwondo Föderatsioon teatas Inside The Gamesile, et on algatanud venelaste suhtes uurimise.