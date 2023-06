Naisjalgpallurid pidid end MMil paljaks võtma. „Algul arvasime, et see on nali ja siis olime šokis“

Rootsi koondisega kaks MM-pronksi ja ühe olümpiahõbeda võitnud Fischer avaldab oma uues raamatus, et nad pidid rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) nõudel 2011. aasta MMi eel suguelundi paljastama, et oma sugu tõestada.

Kuigi juhtunust on möödas juba 12 aastat, tundub see rootslannale siiani väga alandav.

„Mida rohkem ma sellest räägin, seda haigem see tundub. Algul arvasime, et see on nali ja siis olime šokis. Nii ei tohiks see toimuda,“ sõnas Fischer.