FOTOD | Kehalas võtavad mõõtu krosskardid, Martin Järveoja on esikolmikus

Krosskardid on autospordis üsna uudne võistlusvahend. Siiani on need kiired ja atraktiivsed masinad mõõtu võtnud ainult rallikrossi Eesti meistrivõistluste sarjas, millega liituti 2017. aastal. „Kui krossirajal võistlemist alustasime, siis esimestel hooaegadel oli 12–15 osavõtjat, edasi ikka juba paarkümmend. Nüüd on krosskarte aga Eestis juba palju, kuid selline iseenda vastu sõitmise võimalus puudub. Sprindis võisteldakse autoralli distsipliinis, kus iga minuti tagant lastakse uus masin rajale,“ rääkis Eero Nõgene, kes on kolmekordne krosskartide Eesti meister rallikrossis ja uue võistlussarja eestvedaja koos CKR Estonia tiimiga.

Järveoja ütles sel nädalal Delfile, et sarja kutsus teda just Nõgene. „See elamus, mille krosskardiga sõites saab, on väga adrenaliinirohke. Eks ralli pakub ka adrenaliini, aga krosskardiga sõites on tunne teistsugune. Mõtlesin, et miks mitte! Vahest tuleb teha ka teistmoodi põnevamaid asju,“ selgitas Järveoja. „Paar aastat tagasi sõitsin viimati krosskardiga ja nüüd teisipäeval proovisin jälle üle pika aja. Masin on lahe, aga tuleb ennast tagasi hoida. Oskused ei ole kindlasti need, mis võiks olla.“