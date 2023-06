TÄNANE OTSEPILT | Eesti 3 × 3 korvpallikoondised jahivad EM-i kohta

Rahvusmeeskonda kuuluvad tänavu Oliver Metsalu, Robin Kivi, Hendrik Eelmäe ja Erki Urvik. Eesti koondis kohtub laupäeval kell 12 Horvaatiaga ja 13.15 Belgiaga. Alagruppide kaks paremat pääsevad edasi veerandfinaali, septembris Iisraelis toimuvale finaalturniirile pääsevad poolfinaalide ning kolmanda koha matši võitja.

Meestele pandud eesmärk on selge. „Püüame finaalturniiri kohta. Üle-eelmisel aastal tegime selle ära, seda küll teise koosseisuga, ja see pole kergete killast ülesanne. Kasvõi Belgia koondis paneb aasta ringi 3 x 3 korvpalli, viimasel MM-il pääsesid nad grupist edasi ja kaotasid 16 parema seas hiljem pronksi võitnud Lätile [15 : 19]. Horvaadid on meile jõukohased, ka Belgia on võidetav. Kuigi aeg ei mängi meie kasuks, siis kõike võib juhtuda ja me jahime pääset. Kui sa korra oled EM-ile jõudnud, siis latti ei saa madalamale lasta,“ ütles nädala alguses Delfile peatreener Siim Raudla.

Naistest kannavad Eesti vormi Marie Anette Sepp, Annika Köster, Kadri-Ann Lass ja Sofia Kosareva. Õrnema soo turniiri formaat on vähe erinev. Konkurentsis on kümme koondist, kes on pandud kahte viiesesse gruppi. Mõlemast grupist pääseb võitja EM-ile, teisele kohale jäänud võistkonnad selgitavad omavahel kolmanda suurturniirile pääseja. Laupäeval võtab Eesti kell 16 mõõtu Horvaatialt ja kell 17.50 Sloveenialt, pühapäeval on kell 9.55 vastas Itaalia ja kell 12 Rumeenia.

„Mõni võib öelda, et nimede poolest pole ju lootustki. Horvaatia, Sloveenia ja Itaalia on kossumaad, Rumeenia mängib kodupubliku ees. Kuid tegelikult saime alates mai algusest treenida ning kindlasti on meil omad võimalused. Eelmine aasta kasutasime oma võimalused ära ja nelikul on kogemusi,“ selgitas Raudla.