Napilt Horvaatiale ja kindlalt Belgiale alla jäänud 3 × 3 rahvusmeeskonna valikturniir sai kiire lõpu

Naiskond alustab mänge päeva teises pooles

Naistest kannavad Eesti vormi Marie Anette Sepp, Annika Köster, Kadri-Ann Lass ja Sofia Kosareva. Õrnema soo turniiri formaat on vähe erinev. Konkurentsis on kümme koondist, kes on pandud kahte viiesesse gruppi. Mõlemast grupist pääseb võitja EM-ile, teisele kohale jäänud võistkonnad selgitavad omavahel kolmanda suurturniirile pääseja.

„Mõni võib öelda, et nimede poolest pole ju lootustki. Horvaatia, Sloveenia ja Itaalia on kossumaad, Rumeenia mängib kodupubliku ees. Kuid tegelikult saime alates mai algusest treenida ning kindlasti on meil omad võimalused. Eelmine aasta kasutasime oma võimalused ära ja nelikul on kogemusi,“ selgitas Raudla.