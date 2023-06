VIDEO | Denver jõudis ühe võidu kaugusele NBA tiitlist

„Me pole veel mitte kuraditki teinud. Meistriks tulekuks peame võitma veel ühe mängu,“ ütles kohtumise järel Nuggetsi peatreener Michael Malone. Kuid ilmselgelt on Nuggets juba ühe jalaga meister, sest varasemast 36-st korrast 35-l on 3 : 1 eduseisus olnud meeskond finaalseeria võitnud.

Denveri eduseis kahanes 86 : 81-le, ent Jamal Murray vedamisel suutis meeskond laeva tüürida siiski võidusadamasse. Läänekonverentsi võitnud Nuggets on nüüd alistanud Miami viimasest kümnest matšist üheksas.

Miami ridades tõid parimatena Jimmy Butler 25 ja Bam Adebayo 20 silma. Kuid suuresti said meeskonnale saatuslikuks pallikaotused, mida tehti vastasest lausa kaheksa enam. Sealjuures üks Adebayo pealtpanek oli nii võimas, et see tõmbas korvi viltu ning mängu tehti selle parandamiseks pikem paus.