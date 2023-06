KOMMENTAAR | Keeruline on jälgida mängu, kus mängijate asemel liigub 22 varju

Mõned aastad tagasi said teised Euroopa tippliigad aru, et inglaste Premier League teeb neile teleülekannete visuaalse kvaliteedi poolest silmad ette: kui võrrelda näiteks viie-kuue aasta taguseid videoid Hispaania või Itaalia liigast toonaste Premier League’i klippidega, võib näha meeletut vahet: Hispaanias ja Itaalias mängitaks justkui tuhmunud muruväljakutel, samal ajal kui Premier League’i platsid on säravrohelised ja lausa kutsuvad vaatama. Inglastel on küll ses osas kerge eelis, sest nende niiske kliima ja väga kõrgel tasemel muruhoolduse kultuur soosib ilusat rohelist muru, samal ajal kui Lõuna-Euroopa klubid olid tihtipeale näiteks suve lõpus hädas, sest kuum ja kuiv suvi oli platsid kollakaspruuniks kõrvetanud.

Telepildi jälgimise kogemuse juures on tohutult oluline selle visuaalne kütkestavus. Keeruline on jälgida mängu, mis toimub tihedas lumesajus, poolpimedas või kui kaamerad on asetatud vastu päikest, nii et mängijate asemel liigub platsil 22 varju. See on aga vaid üks osa tervikust: suures plaanis lisavad tohutult väärtust veel rahvast täis tribüünid (ja isegi tühjad tribüünid on paremad kui üldse mitte midagi!), kvaliteetne valgustus, platsi värv ja isegi värske ilmega väljakuäärsed reklaamid.

Eesti jalgpallist toodetakse iga aastaga üha rohkem ja rohkem otseülekandeid. Premium liiga mängude ülekanded on viimaste aastatega saanud juba enesestmõistetavaks, ent huvilised saavad jälgida ka kõiki esiliiga kohtumisi, samuti osasid naiste meistriliiga matše. Lisame siia veel juurde hooajaeelsed treeningmängud, karikamängud, noortekoondised, klubide endi poolt korraldatud ülekanded… pilt on kirju.

Viimaste aastatega on aga ka nemad saanud valgustuse ja väljaku kvaliteedi korrutise väärtusest aru ning teinud pingutusi, et väljakud oleksid visuaalselt ilusamad. Ilusad erkrohelised (samas mitte ebaloomulikku värvi) platsid ja seal mängitav jalgpall loob juba alateadlikult tunnetuse, et tegu on tähtsama, kõrgema tasemega ja parema mänguga.

Eestis on visuaalse üldpildi osas näiteid parematest ja halvematest staadionitest. Sealjuures tasub kohe alustuseks rõhutada, et meie olude, võimaluste ja ressursside juures on alltoodust palju paratamatu – toon need faktorid välja lihtsalt selleks, et kogu fenomeni ilmestada.

Kuressaare valgustus

Kui 11. aprilli karikamäng Kuressaare ja FC Flora vahel lisaajale läks, oli siililegi selge, et väljaku valgustusest jääb normaalse telepildi tarbeks väheks. Sellele lisaks on aga antud väljaku puhul suureks miinuseks inetu taust – kaamera poolt võetava küljejoone taha jääb aeganäinud ja tööstusliku välimusega parkimisplats. Ühe otsajoone taga saab samuti läbipaistva võrkaia taha vaid mõne meetri kaugusele platsist parkida. Sellises keskkonnas näeb profisport lihtsalt natuke… eksinud välja. Isegi, kui mäng ise on kaasahaarav ja kvaliteetne. Sama mure on sealjuures veel mitme Premium liiga staadioniga – muuhulgas näiteks Pärnu Rehepapi väljakuga.

Pärnu ja Fulhami võrkude erinevusest