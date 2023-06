OTSEBLOGI | Tulises Meistrite liiga finaalis jäid avapoolajal väravad löömata

Kui finaali võidab City, saab nende juhendajast Pep Guardiolast esimene treener, kes on treble 'i ehk kuldse kolmikvõidu saavutanud kahel korral.

City arvel on tänavu juba Inglismaa meistritiitel ja karikavõit ning uhkest kolmikvõidust on puudu eurosarja tiitel. Varem on Guardiola kuldse kolmikvõidu saavutanud koos FC Barcelonaga 2009. aastal.

Tõenäolised algkoosseisud (uefa.com andmetel):

Man City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland.

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Džeko.

Treenerite kommentaarid:

Pep Guardiola (Man City): „Kui jõuate Meistrite liigas finaali, tuleb seda tähistada. Ausalt öeldes ei ole finaal Itaalia meeskonna vastu alati just parim kingitus. Inter on konkurentsivõimeline. Pärast seda [poolfinaali] võitu said nad palju komplimente, kuid meil on aega, et end mänguks vaimselt häälestada.“

Simone Inzaghi (Inter): „Meie jaoks oli see [finaal] unistus, kuid oleme sellesse alati uskunud. Olen uhke, et oleme siin. Keegi pole meile midagi andnud, me väärime kõike, mida oleme saavutanud. Ja nüüd on täitunud unistus mängida finaalis. See on olnud erakordne teekond ja derbimängu võitmine poolfinaalis pakkus erilist rahulolu.“

Inter võitis teel finaali play-offis esmalt FC Porto ning siis Lissaboni Benfica ja poolfinaalis AC Milani. Manchester City oli kaheksandikfinaalis üle RB Leipzigist, veerandfinaalis Müncheni Bayernist ja poolfinaalis tiitlikaitsjast Madridi Realist.

