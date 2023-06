BLOGI JA FOTOD | Manchester City tegi ajalugu ja tuli Meistrite liiga võitjaks!

Pep Guardiola (Man City): „Kui jõuate Meistrite liigas finaali, tuleb seda tähistada. Ausalt öeldes ei ole finaal Itaalia meeskonna vastu alati just parim kingitus. Inter on konkurentsivõimeline. Pärast seda [poolfinaali] võitu said nad palju komplimente, kuid meil on aega, et end mänguks vaimselt häälestada.“

Simone Inzaghi (Inter): „Meie jaoks oli see [finaal] unistus, kuid oleme sellesse alati uskunud. Olen uhke, et oleme siin. Keegi pole meile midagi andnud, me väärime kõike, mida oleme saavutanud. Ja nüüd on täitunud unistus mängida finaalis. See on olnud erakordne teekond ja derbimängu võitmine poolfinaalis pakkus erilist rahulolu.“