VIDEO | Norra koondisega liitunud Artti Aigro jagas esimesi muljeid ja sai peatreenerilt kiita

Norra koondise peatreener Alexander Stöckl ei olnud Aigro kiitmisega kitsi. „Tal on suur potentsiaal. Ta on näidanud treeninglaagri ajal väga häid hüppeid ning tal on väga hea tööeetika. Ta on töökas poiss ja see on väga tähtis. Tal on Lillehammeris hea treenerite toetus, temaga on vahva töötada.“