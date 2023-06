Toomas Vara Meistrite liiga finaalist: Milano Interil varasematest võitudest sel laupäeval abi ei ole

Milano Inter on mitu korda Meistrite liiga finaalis võitnud, Manchester City on küll finaali jõudnud, kuid pidanud kaotust tunnistama. Kas võiduka ajalooga Inter üllatab või saab Manchester City lõpuks soovitud karika?

Interi varasematest võitudest neil sel laupäeval abi pole. Esimesed kaks pärinevad aegadest, mida võib-olla keegi peale Roman Ubakivi enam ei mäletagi (1964 ja 1965), viimasest (2010) on samuti piisavalt aega möödas, et seal osalenud mängumehed on praeguseks kõik kedrad kappi riputanud. Nii et lihasmälus Interi meeskonnal nii suure karika võitmise kogemust pole.

Manchester Cityl pole samuti Meistrite liiga võitmise kogemust, aga vahe on selles, et nende praegune koosseis on võitmisest teinud enda jaoks rutiini. Kolm aastat järjest on võidetud kõige tugevam ja tihedama konkurentsiga Euroopa jalgpalliliiga. Pep Guardiola, kes tundus juba 15 aastat tagasi küpse treenerina, on tegelikult aasta-aastalt veelgi parandanud oma taktikalist arsenali ja võimekust õigeid otsuseid teha, nii et enam pole karta ka paljuräägitud ülemõtlemist enne hooaja kõige otsustavamaid mänge.

Interi finaaliteekond sisaldas küll raskeid alagrupimänge, aga play-off’is tulid vastu FC Porto, Lissaboni Benfica ja AC Milan. Olgem ausad, mitte kõige keerulisem teekond, kui su suurimaks takistuseks on linnarivaal, keda oled enne poolfinaali juba sel kalendriaastal kaks korda võitnud.

City teekond pärast alagruppi – RB Leipzig, Müncheni Bayern, Madridi Real – näitab, et Guardiola on suutnud oma meeskonna läbi tuua oluliselt raskemast kadalipust, ja see töötab finaalis nende kasuks.

Manchester Cityl on võimalus teha ajalugu, võita kolm karikat. Võidetud on Inglise liiga, FA Cup ja ühe võidu kaugusel on Meistrite liiga võit. Mis peaks Manchester Cityl õigesti minema (lisaks väravatele), et saada kolmas karikas?