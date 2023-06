Rally Estonial pakub meelelahutust Terminaator ja punktikatsel ootab ees eriline rahvuslik aktsioon

Eestis sõidetav MM-ralli 2023 pakub sel aastal võistlejatele juba tuttavaid kui ka uusi väljakutseid. Kui Peipsiääre, Mustvee, Elva jt katsed on teada juba varasemast, siis uute väljakutsetena on osalejaid ees ootamas uus testikatse ja pühapäeval sõidetav Karaski kiiruskatse. Mõnevõrra on uuenenud ka Otepää ja Kambja kiiruskatsed.

Rally Estonia direktor Urmo Aava: „Tänavuse aasta kõige tähtsam sõnum rallisõpradele on digitaalne rallipass, mida on väga lihtne osta ja kasutada. Koostöös KWOTA-ga on kõigil rallikülastajatel võimalik oma jalajälg koheselt neutraliseerida ja südametunnistus jääb puhtaks. Pealtvaatamisaladega oleme sel aastal palju vaeva näinud, et kõnetaksime kõiki rallisõpru ja tõstaksime ihukarvad püsti. Need peaks inimesi tooma mugava otseülekande vaatamise asemel metsa. Paljud alad on omavahel kombineeritud ning valikut peaks olema kõigile, nii mugava elamuse otsijale kui ka tulihingelisele rallifännile. Näiteks võib laupäeva hommikul vaadata esimesel ringil Alaküla hüpet ja seejärel liikuda 1,5 km kaugusele Roiu pealtvaatamisalasse. Meie eesmärk on pakkuda pealtvaatajatele võimas emotsioon ja tekitada selline äge eestluse klomp kurku.“