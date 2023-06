Vabavõitlussarjas UFC on harva peamatšiks naiste duell. Sel nädalavahetusel aga nii on. Laupäeval Vancouveris peetaval võitlusõhtul UFC 289 tulevad kõige tähtsamas matšis ringi Amana Nunes ja Irene Aldana. Mängus on kukk-kaalu meistrivöö. Milline on olnud Nunese teekond võitlusspordi kõige karmimaks naiseks, kelle heitlused genereerivad suuri summasid?