GRAAFIK | Kas Tšehhi kaunitari tuhkatriinulugu Prantsusmaa lahtistel saab õnneliku lõpu?

Kes oleks arvanud, et homme toimuvas Prantsusmaa lahtiste finaalis heitlevad tiitlivõidu nimel Karolina Muchova ja Iga Swiatek? Ilmselt olid 99% tenniseringkonnast kindlad, et selles finaalis mängib Swiatek. Muchova puhul on asi ebaloogilisem, kui kunagi varem. Jah, ta mängib nauditavat, võitluslikku ja kirgi köitvat tennist, aga kas keegi oleks julgenud pakkuda, et ta mängib finaalis. Vaevalt. Kui, siis oli selleks mõni paadunud tšehhi poolehoidja, ilmselt temagi polnud täie mõistuse juures.