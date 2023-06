Eesti korvpallinoored alistasid Balti matšil Leedu. „Jäin rahule üleüldise energiaga“

„Jäin rahule üleüldise energiaga. Noorte poiste värk, suur tahtmine, kui publik on ka väljaku kõrval. Aga just selle tahtmise kontrollist jäi veidi puudu. Tegime esimesel poolajal väga palju vigu. Olime üleagressiivsed. 1-1 olukordades lasime vastaseid liiga tihti mööda. See on noorte poiste asi ja selle peale ei saa pahane olla,“ sõnas Nõmm pärast võitu, vahendab Basket.ee.

Kogu turniiriks seatud eesmärgi kohta ütles Nõmm: „Poisid peavad paremaks saama! Paljud mängijad tulevad erinevate taustadega. Tartust on neli poissi, kes üksteist tunnevad, aga ülejäänutel on seda vähem. Kui on uus treener ja uued nõudmised, kui kiiresti sa suudad klikkida nende asjadega. See on tuleviku mõttes ka poistele väga tähtis, et nad saaks nendest asjadest aru. Me tahame paremaks saada ja kogemusi hankida, see on ju tegelikult nende poiste jaoks koondisega esimene selline võistlus, kus ka väljast tulnud võistkondadega saab mängida.“