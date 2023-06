Autoralli MM-hooaeg on pakkunud seinast-seina emotsioone

Autoralli MM-hooaeg 2023 on pakkunud põnevust, draamat ja kahjuks ka leina. Neljal etapil on võite jagunud kolmele võistluspaarile ja esinelikut lahutab vaid neli punkti. Pärast viit hooaega konkurentide juures on „kodus“ tagasi Ott Tänak / Martin Järveoja, kes esindavad M-Sport meeskonda ja sõidavad Ford Puma Rally1 autol. MM-kalendrisse kuulub tänavu 13 etappi ja neljandat aastat järjest ka Rally Estonia.