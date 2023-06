Rally Estonia eesmärk on vähendada süsinikujalajälge ning tegutseda jätkusuutlikult

„Keskkonnaalaselt on Rally Estonia tähtsaim strateegiline suund jätkusuutlikkus. Rahvusvaheline Autoliit FIA on kehtestanud võistluste korraldamisele kolmetasemelise jätkusuutlikkuse akrediteerimise raamistiku, mille alusel hinnatakse ürituse läbiviimise keskkonnaalaseid tegemisi. Kui esimene tase tähendab, et korraldaja vastab nõudele, mis on piisav rahvuslike meistrivõistluste läbi viimiseks, siis kolmas tase omistatakse üldjuhul võistlustele, mis kuuluvad MM-sarja ja võõrustavad suuri tehasemeeskondi,“ selgitab Rally Estonia keskkonnaametnik Ena Poltimäe.