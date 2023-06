DELFI VIDEO | Martin Järveoja eesootavast krosskardi võistlusest: masin on lahe, aga tuleb ennast tagasi hoida

„Eero Nõgene, kelle idee oli rallisprindi sari käima lükata, kutsus mind. See elamus, mille krosskardiga sõites saab, on väga adrenaliinirohke. Eks ralli pakub ka adrenaliini, aga krosskardiga sõites on tunne teistsugune. Mõtlesin, et miks mitte! Vahest tuleb teha ka teistmoodi põnevamaid asju,“ rääkis Järveoja eesootavast võistlusest.