Ken Blocki kaardilugeja Alex Gelsomino: olime vägevate hüpetega Rally Estonial startimise üle arutanud

2023. aasta 2. jaanuaril Utah’s Woodlandis mootorsaaniõnnetuses hukkunud Kenneth Paul Block pole kunagi tulnud üheski sarjas maailmameistriks ning Ameerika ralli meistrivõistlustel on tal ette näidata kolm hõbemedalit, kuid ometi seostub USA rallispordist rääkides kõigile just tema nimi. Kõikjal, kus ta sõitis – kohalikel meistrivõistlustel, FIA rallikrossi sarjas või WRC-s – oli teda näha ja kuulda, ja mitte sellepärast, et ta ilmtingimata auhinnalaudu puhtaks oleks teinud (juhtus ka seda), vaid tegu oli oma ala turundusliku geeniusega.