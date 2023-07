Eesti rahvas on ralliusku olnud juba aastakümneid. Nii ei maksa imestada, et MM-kalendrisse kuuluv Rally Estonia on siinmail osutunud äärmiselt populaarseks. Suured rahvamassid leidsid tee jõuproovile üles ka aastatel, kui osavõistlus ei kuulunud veel maailmameistrivõistluste kavva.