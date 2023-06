VIDEO | MK-sarja üldvõitja elas hüppamäel üle verdtarretava kukkumise

„Ma mäletan, et mu parem suusk kadus õhus alt ära. Seda, kuidas ma mäest alla libisesin ma ei mäleta. Ma ei tea, kas mul läks adrenaliinist pilt mustaks või läks mul lihtsalt pilt eest,“ rääkis Norra suusahüppaja riigi rahvusringhäälingule NRK.

„Kaugele hüppamine on muutunud ohtlikumaks. Meil peab olema rohkem kiirust, rohkem kõrgust ja maandumine on kõvem. Ma ei ole selle üle õnnelik. Soovin, et spordiala oleks võimalikult turvaline,“ lisas Granerud.