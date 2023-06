UKRAINA SPORDIRAPORT | „See on alla igasuguse arvestuse.“ Spordirahvas on kohaliku ministri peale pahane, Sabalenka juhtum kütab kirgi

Ukraina valitsus otsustas kevadel keelata kodumaa sportlastel osaleda Pariisi olümpiamängude valikvõistlustel, kus on stardis ka agressorriikide Venemaa ja Valgevene sportlased. Riigijuhtide selline otsus tekitab spordirahva seas endiselt paksu verd. Teravat kriitikat on saanud Ukraina spordiminister Vadõm Huttsait. Maailma meedias on palju kirgi kütnud naiste tennise maailma teise numbri, valgevenelanna Arõna Sabalenka sõnavõtud Prantsusmaa lahtistel.