Šokeeriv vahejuhtum: väljakule jooksnud fänn pussitas mängijat

„Boland Rugby Union mõistab hukka pühapäevase šokeeriva intsidenti Never Despairi ja Portersville'i vahelises matšis, kus kodumeeskonna mängijat pussitati. Meie ühing võttis kohe ühendust Never Despairi meeskonnaga, et aidata neid igal võimalikul viisil,“ seisis nende avalduses.