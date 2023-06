DELFI VIDEO | Vox populi: millisel rajal võiks Eestis motokrossi MM-i etappi korraldada?

Värskelt Läti etapil osalenud Eesti krossisõitjad spekuleerisid, kuhu võiks Eestisse MM-etapi tuua, kui see kunagi võimalikuks peaks osutuma.

Karel Kutsar: „Hetkel ainuke võimalus on teha Langel, kuna seal on see kõik asjad olemas. Ei oska teist rada välja pakkuda. Ideaalis võiks Tihemetsa olla ka kandidaat, aga rohkem panustaks Langele.“

Hardi Roosiorg: „Mina arvan, et kas Tihemetsa või Lange. Siiani on Eesti meistrivõistlustel nende radade peal olnud kõige professionaalsem korraldus. Langel peaks rada kõvasti muutma, et teha see aeglasemaks ja natuke pikemaks, aga Tihemetsas saaks kasvõi praeguse rajaga päris hea võistluse teha.“

Kaarel Tilk: „Kui head rajameistrid saaks, oleks Lange või Tihemetsa päris äge. Aga mõlemal rajal peaks päris palju muutma, et see oleks MM-i vääriline rada.“

Meico Vettik: „Kõige mõistlikum on Tihemetsa. Seal on kõik ilus ja korralik, rada on vägev.“

Richard Paat: „Lange oleks kõige parem kandidaat. Neil on seal väga hea varustus olemas.“

Romeo Pikand: „Lange. Seal on hea krossi vaadata. Suured hüpped ja lahe rada.“

Andero Lusbo: „Kompleksi poolest kindlasti Lange, sest seal on nii suur töö juba tehtud. Aga raja poolest on Karksi-Nuial palju potentsiaal, kui nad võtaksid kokku ja teeksid seda natuke vingemaks. See on looduslik ja äge rada.“

Tanel Leok: „Päris raske küsimus. Ma arvan, et rajameistrid suudaks teha Tihemetsa või Langele mõnusa raja.“

