Äsja emaks saanud Therese Johaug naaseb tippsporti? Northug: ta on ju nüüd 3,5 kg kergem

“See on nüüd läbi, aga kunagi ei tea, mis tulevik toob. Ma ei hakka väitma, et ma kunagi enam tippkonkurentsis ei võistle,“ rääkis Johaug nädal pärast karjääri lõpetamist norra meediakanali Dagbladetile.

„Pole saladus, et Johaug on hea Marit Björgeniga, kes teab karjääri lõpetamisest, lapse saamisest ja tippvormi taastamisest kõike,“ lisas Norra meedia kuulujutuveskile veelgi vürtsi.

Norra kunagine parim meessuusataja Petter Northug on kindel, et Johaug teeb suure tagasituleku.

„Usun, et ta tuleb tagasi. Ta on nüüd 3,5 kilo kergem,“ naljatab Northug Johaugi sünnile viidates.

„Trondheimi rajad sobivad talle suurepäraselt. Võib-olla on Johaugi tagasitulek just see, mida murdmaasuusatamine ja MM vajab. Loodame, et Therese naaseb koduvõistlusteks rajale. See oleks väga lõbus, lisas Northug.