Sabalenka sai French Openi poolfinaalis üllatuskaotuse, teine finalist on Swiatek

Sabalenka kaotas ligi kolm ja pool tundi kestnud põnevusmatši tulemusega 6:7 (5), 7:6 (5), 5:7.

Otsustavas setis oli Sabalenkal 5:3 eduseisus kasutada ka üks matšpall, kuid ta ei suutnud seda realiseerida ning kaotas seejärel neli geimi järjest.

Kuue topeltveaga patustanud Sabalenka tegi kohtumise jooksul 53 sundimata viga (Muchova 27) ja 44 äralööki (Muchova 37).

Esmakordselt suurel slämmil finaali jõudnud tšehhitar ei suutnud selgitada, kuidas ta suutis kolmandas setis 2:5 kaotusseisust välja tuli.

„Ma ei tea tegelikult, mis juhtus. See on uskumatu, püüdsin edasi võidelda ja see õnnestus,“ kommenteeris 26-aastane Muchova.

„Olen nii õnnelik. Püüan oma mängu mängida, mul on hea meel, et see täna nii hästi toimis,“ lisas tšehhitar.

Kolmekordne Roland-Garrose tšempion ja Eurospordi ekspert Mats Wilander kiitis Muchovat vägeva mängu eest ja teatas, et naiste tennis on saanud uue Ashleigh Barty.

„See oli naiste Tour`i parim matš. Meil on uus Ash Barty - ta on lähedal Ash Barty`le, kuid tal on natuke rohkem jõudu. Ma usun, et Muchova on oma servi parandanud ja usaldab seda rohkem. Tema eeskäsi on tohutult paranenud, eriti seestpoolt väljapoole suunatud eeskäsi,“ lausus Rootsi legend.

Teises poolfinaalis alistas maailma esireket Iga Swiatek brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 14.) tulemusega 6:2, 7:6 (7).

Avasetis kaotas 22-aastane poolatar oma esimese pallingugeimi, ent suutis kohe tagasi murda ning tegi seti lõpus veel kaks murret. Ka teises setis andis Swiatek oma pallingu esimesena ära, jäädes 1:3 kaotusseisu, kuid kuuenda geimi murdega suutis ta viigistada ja viia seti kiiresse lõppmängu. Seal oli brasiillannal kasutada ka üks settpall - eduseisul 6:5 -, ent Swiatek võitis lõpuks 9:7 ja edenes finaali.