Kaarel Kose NHL-i päevik: viimane pilk finaalile

Et seda juttu alustada, võtsin välja oma enne hooaja algust tehtud ennustused. Kõige tõsisemate tiitlipretendentidena said välja pakutud veel valitsev karikavõitja Colorado Avalanche, Carolina Hurricanes ja Toronto Maple Leafs. Nii palju panin täppi, et kõik kolm jõudsid playoff'idesse.

Kõige positiivsem on, et tänu selleaastasele finaalile saame väita, et NHL-i jääb 11 tiimi, mis pole kunagi karikat võitnud, kuna mõlemale finalistile oleks Stanley võit esmakordne.

Edasine on juba puhas kuldrüütlite show. Kõige ahhetamapanevam on loomulikult Vegase väravavahi Adin Hilli tõrje Nick Cousinsi vastu esimeses mängus. Seeria on kolinud Floridasse ja kõige halvemal juhul – kuigi jah, Vegase fännide jaoks muidugi kõige paremal – pannakse punkt laupäeva öösel, kui toimub neljas finaalmäng ja parimal juhul saame näha mängu number seitse esmaspäeval, 19. juunil.

Vegase jaoks on võtmemomentideks olnud eelmise hooaja lõpus hangitud Jack Eicheli liitumine. Hetkel väljakukkumismängude faasis meeskonna parim ehk 22 punkti ja tõhususnäitaja +13. Samuti on playoff'ides suurepärast mängu näitamas Jonathan Marchessault 12 värava, 21 punkti ja tõhususnäitajaga +16 ning William Karlsson, tsenter, kelle peamine panus on kaitsefaasis, aga selle kõrvalt 10 väravat. Väga oluline liituja on ka veebruaris St Louisist kaubeldud Ivan Barbashev.

Tagasivaates tuli tiitel supertiimile, kus mängisid Peter Forsberg, Joe Sakic ja lõunanaabrite superstaar Sandis Ozolins. Erinevus on kolossaalne, kui arvestada, et Panthersil on käimas NHL-is 29. hooaeg.

Samal ajal pani Vegas Golden Knights 111 punktiga 82 mängust kinni läänekonverentsi. Vegas tõestas veel kord oma staatust ka läänekonverentsi finaalis Dallase vastu, alistades viimase võiduga 4:2. Kõige uhkem on seejuures fakt, et kuuendat hooaega NHL-is eksisteerinud frantsiis on juba teist korda finaalis. Eelmisel korral oldi debüüthooajal 2018, kui finaalis suudeti võtta vaid üks võit tiitli võitnud Washington Capitalsi vastu. Panthers on samuti mänginud varem vaid ühe korra Stanley karikafinaalis, kui 1996. aastal tuli 0:4 lõppenud seerias kuivalt Colorado paremust tunnistada.

Ilmselt on hooaja üheks võtmevangerduseks treener Peter DeBoeri väljavahetamine Bruce Cassidy vastu, misjärel on meeskonna kaitsemäng saanud sootuks uue hingamise. Idee poolest võinuks Achilleuse kannaks pidada väravavahtide laatsaretti, mistõttu on oma elu esimest NHL-i playoff'i mängimas tehniliselt tiimi neljas väravavaht Adin Hill, kelle näitajad on aga playoff'ides statistiliselt parimad. Vegas on playoff'ides näidanud konverentsi põhihooaja võitjale kohast minekut. Winnipegile anti seerias üks võit, säriseva ründemänguga Oilersile anti ära kaks mängu ja samuti 6-mängulise seeria viimases mängus seljatati Dallas lausa skooriga 6:0.

Panthers, kes pääses, nagu räägitud, ülinapilt sõelmängudele, on siin näidanud väga võimsat hoogu. Napp oli ka algus, kus esimeses playoff-mängus oli vaja nelja lisaaega, et magus avavõit võtta. Ka kokkuvõttes vajasid Pantrid avaringis seitsmemängulise seeria viimases mängus lisaaja väravat, et alistada põhihooajal pidurdamatu Boston Bruins. No isegi ei julge ette kujutada, kui magus see Carter Verhaeghe värav mehele endale ja kogu meeskonnale võis olla, aga edasi pole mingit väristamist olnud. Järgmises ringis kuiv 4:1 seeria Toronto vastu ja täiesti kuiv 4:0 seeria Carolina Hurricanesi vastu, keda pidasin peamiseks tiitlipretendendiks. Viimati mainitud seeria suurkangelaseks oli Matthew Tkachuk, kes 4,9 sekundit enne neljanda mängu lõppu mängis üle Carolina väravavahi Frederik Anderseni. Ma olin väga kõhklev Tkachuki liitumisel, kuna tema eest käidi Calgary Flamesile välja superhooaja teinud Jonathan Huberdeau, kaitse tugitala MacKenzie Weegar ja tulevikuprospekt Cole Schwindt. Kui põhihooaeg justkui kinnitas, et meeskond on jäänud nõrgemaks, siis nüüd enam nii ei julge öelda. Põhitegijad, kes on tiimi silmapaistvalt tassinud, ongi Tkachuk ja väravavaht Sergei Bobrovsky.