Enesekindel Alonso saatis konkurentidele tormihoiatuse: me lömastame nad!

41-aastane Alonso on näidanud sel hooajal imelist minekut ning tänu viiele poodiumikohale hoiab ta üldarvestuses Red Bulli pilootide järel kindlalt kolmandat positsiooni, jäädes Max Verstappenist 71 ning Sergio Perezest 18 punkti kaugusele.

„Kui meil olnuks normaalne kvalifikatsioon, siis oleksime startinud [Lewis] Hamiltoni kõrvalt ja omanuks paremaid võimalusi. Vaatates konstruktorite arvestust, siis on tõsi, et Mercedes teenis tähtsaid punkte, aga meie suurendasime jällegi Ferrariga vahet,“ lisas Alonso.

Aston Martin (134 p) hoiab punktitabelis Red Bulli (287 p) ja Mercedese (152 p) järel kolmandat kohta, Ferrari (100 p) on neljas.

Ülejärgmisel nädalavahetusel toimuval Kanada GP-l plaanib Alonso aga taas löögihoos olla. „Ma usun, et me näeme Kanadas täiesti teistsugust pilti ja loodetavasti me suudame peagi Red Bullidega võidelda.“