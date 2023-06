KOMMENTAAR | Jalgpalli Tuhkatriinu vajab kingakest. „Nüüd võib projekt minna lausa kordades kallimaks“

Šampanja joodud ja võidupidu peetud on aeg vaadata reaalsusele näkku. Suursaavutusest ja eurosarja pääsemisest hoolimata ei hoidnud Transi president Nikolai Burdakov end mängujärgses intervjuus tagasi, kui ütles, et ühelgi teisel meistriliiga meeskonnal pole harjutamistingimused nii kehvad nagu piirilinna klubil ning kohalikul linnavõimul on viimane aeg jõuda sõnadest tegudeni ja luua klubile kaasaegsed harjutamisvõimalused.

Kes Narva staadionil käinud, see teab, et Burdakovil on tõsi taga. Narva sporditaristu võimalused on palju kehvemad kui mujal Eestis, eriti võrreldes meie tippmeeskondadega.