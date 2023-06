„Võib öelda, et võistlus oli täielik õnnestumine. Eeljooks oli tehniliselt hea ja kerge ning kõike seal välja ei pannud. Üritasin ennast finaaliks säästa, aga olles pisut tõbine, siis sellest ühest jooksust piisas, et tunni aja pärast mitte liiga valmis olla,“ rääkis Võro Delfile, et teda kimbutab hingamisteede haigus. „See küpsetas mind veidi läbi. Eeljooksus see mind otseselt ei seganud, aga taastumine on ilmselt asi, mida ta meeletult pärsib, selle nahka finaal ilmselt läkski.“